Millonaria demanda prepara Medimás contra la Nación por daños y perjuicios

La EPS, a la que le fue revocada su licencia de funcionamiento, argumenta que se cometieron errores judiciales en su contra.

Para la EPS Medimás, las medidas de la Superintendencia de Salud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Procuraduría en su contra han generado daños y perjuicios que deben ser reparados por el Estado.

Una de esas reclamaciones tiene que ver con los servicios que dejó de prestar Cafesalud durante cuatro meses y que tuvo que asumir Medimás cuando entró en operación.

Ordenan trasladar a pacientes de Medimás a otras EPS en un plazo no superior a seis meses "¿Hoy en día que le significa a Medimás?, más de 450 mil millones de pesos que ha tenido que utilizar de su bolsillo para pagar obligaciones que en su momento no prestó Cafesalud y que la Supersalud no vigiló bien y que no verificó que se les prestara a los usuarios", dice el abogado de la EPS Daniel López.

También busca reclamar por los usuarios que se retiraron de la EPS luego de conocidas las medidas contra la entidad prestadora de salud.

“Que lo que generan es estado de alarma, un estado de conmoción, de incertidumbre, que ha llevado a que más de 500 mil usuarios se vayan de la EPS, a que muchos de los que prestan servicios nos manifiesten que tienen inseguridad y que empiezan a cerrar los servicios", dice el abogado.

La reclamación, que deberá conocer el Consejo de Estado, es multimillonaria. Y también sería contra el magistrado Luis Manuel Lasso, por ordenar el traspaso de los pacientes y contra otro magistrado que reversó la venta de Cafesalud.

"Actualmente estamos estimando que la indemnización de daños y perjuicios podría ascender a más de 1,5 billones de pesos. Queremos verificar si tenemos los elementos probatorios suficientes para poder demostrar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con estas dos sentencias cometió errores judiciales que los involucraría en la responsabilidad del Estado”, añade López.

El anuncio de demanda fue respondido por el procurador general, quien calificó de absurda la reclamación.

Medimás cuestionó que el jefe de la Procuraduría califique de esa manera la legítima defensa que hace la EPS ante instancias administrativas.