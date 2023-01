Millonaria propiedad tiene enfrentado al clan Bula con una familia cartagenera

Se trata de la Casa del Tejadillo, ubicada en el centro de La Heroica. Fiscalía indaga un posible lavado de activos tras conocerse el pleito.

Esta lujosa propiedad fue vendida el 20 de noviembre de 2015, según escritura 1513 de la notaría sexta de la ciudad, por $1.650 millones a Carmen Luz Hoyos, representante legal de Inversiones Samoa S.A.S y esposa del exsenador Otto Nicolás Bula.

Transacción que tuvo lugar cuando Bula ya había recibido los 4,6 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

"Una transacción extraña, una transacción al parecer fraudulenta, ya que es una casa que nunca se escrituró a nombre del señor Bula o de su esposa, o de la representante legal de la compañía, que es una compañía Agropecuaria Samoa con domicilio en la ciudad de Medellín", explica Javier Porto Espinosa, reclamante, hijo del dueño del 40% de la propiedad y uno de los cuatro herederos.

El otro 60% le pertenece a Jorge Porto Lagonterie, socio comercial de Bula Bula y su esposa.

"Todo esto nos llena de incertidumbre, de no saber realmente por qué una transacción de este valor nunca se escritura, tiene una hipoteca la cual no tenemos claro si fue ejecutada o no ejecutada. ¿Por qué nunca se escrituró esta casa? ¿A qué razón?”, cuestiona Porto.

La existencia de la casona no fue reportada por el exsenador en medio de la negociación para obtener beneficios, tras ser procesado por el escándalo de corrupción trasnacional, pero en silencio y en el juzgado primero civil del circuito de Cartagena, Otto bula la reclama y reconoce haber pagado alrededor de $4.100 millones con unos cheques.

Y es que el predio ocupado por la Fiscalía a Bula Bula, legalmente, pertenece a los Porto Lagonterie por lo que no podrá entrar a reparar el daño de la corrupción de la multinacional al Estado colombiano.

Ahora, el ente acusador rastrea un posible lavado de activos entre la sociedad agropecuaria Samoa y el representante de la sociedad Porto Lagonterie, que no reportó en la contabilidad.

“Ese bien no le pertenece al señor Otto Bula en este momento porque la escritura nunca se corrió a nombre de la empresa con la que ellos compraron el inmueble”, sostiene Javier Porto Espinosa, reclamante.

En 1981, Bula comenzó a amasar y acumular una fortuna cercana a los $53 mil millones, que para la fiscalía estaría atada a los sobornos de Odebrecht y al despojo de tierras en Córdoba a través de dos agropecuarias.

