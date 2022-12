Millonaria recompensa por guerrilleros del ELN que atacaron Brigada 18 en Arauca

Sobre las 4:00 a.m., las instalaciones de la décima octava brigada ubicadas en la capital del departamento de Arauca fueron objeto de un atentado terrorista tras la explosión de ocho tatucos.

Según las investigaciones realizadas por el cuerpo de inteligencia del Ejército Nacional, se presume que los responsables son integrantes del ELN.

No hubo personas heridas pero sí se registran daños leves a las instalaciones y en tres vehículos.



Este es el comunicado completo del Ejército:

El comando de la Fuerza Tarea Quirón, unidad adscrita a la Octava División del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública los sucesos establecidos el día de hoy 08 de febrero de 2016:

1. Siendo la 04:00 am las instalaciones de la Décima Octava Brigada ubicadas en la capital del departamento de Arauca, fueron objeto de un atentado terrorista, se presume según las investigaciones realizadas por el cuerpo de inteligencia del Ejército Nacional que los responsables son integrantes el grupo terrorista del Eln.

2. Se informa que no hubo ninguna afectación al personal miembro de la Fuerza debido a la pronta y oportuna reacción de las tropas, los cuales se encuentran desarrollando las maniobras de persecución para dar con los responsables.

3. Se registran daños leves a las instalaciones de la Brigada y la afectación de tres (03) vehículos.

4. Este comando rechaza el uso de artefactos no convencionales cuyos efectos pueden ser indiscriminados contra la población civil.

5. Como producto del despliegue ofensivo que han realizado las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón contra este grupo terrorista que delinque en el Departamento, se han dado importantes afectaciones, como han sido 27 capturas en lo que va corrido del año, tres (03) menores de edad recuperados, un (01) desmovilizado, incautación de material de guerra: diez (10) fusiles, armas de acompañamiento, más de mil (1000) cartuchos de diferente calibre, material de intendencia y comunicaciones, 23. 7 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, ubicación y destrucción de 21 artefactos explosivos improvisados que pretendían usarse para atentados contra la población civil, la Fuerza Pública y los activos estratégicos de la Nación generando así un debilitamiento significativo a estas estructuras.

6. Nuestras operaciones ofensivas en contra de estos grupo al margen de la ley continúan con contundencia, como se han venido realizando hasta la fecha para brindarle tranquilidad al pueblo araucano en sus siete municipios, así como en Cubara en el departamento de Boyacá y en los corregimientos de Samoré y Gil.