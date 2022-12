Mina de Angelópolis no tiene todos los papeles en regla

La Agencia Nacional Minera reveló que la mina en la que murieron tres trabajadores en el municipio de Angelópolis, suroeste de Antioquia, no cuenta con todo la documentación en regla y recibirá sanciones.

Tras un trabajo de verificación, la Agencia Nacional Minera encontró que la mina carece de licencia ambiental para su funcionamiento. La Presidenta de esta entidad, Natalia Gutiérrez, explicó que aunque tiene título podría serle retirado.

“Tener un título minero no es el único requisito para hacer minería bien hecha. Entonces no vamos a permitir, de ninguna manera, que los titulares mineros que no están cumpliendo con el resto de requisitos puedan seguir haciendo minería”, aclaró Natalia Gutiérrez.

Según la Agencia Nacional Minera, actualmente avanza una investigación detallada de los temas administrativos. Se espera que este viernes haya un nuevo pronunciamiento sobre las sanciones a aplicarles a los propietarios de la mina en Angelópolis, donde murieron tres personas.