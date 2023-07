Mindefensa dice que declaración sobre secuestro de sargento “no puede desviar la responsabilidad”

A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez , hizo una aclaración sobre lo que dijo este viernes, 7 de julio de 2023, con relación al secuestro de la sargento del Ejército Karina Ramírez. Ella fue raptada con sus hijos cuando viajaba por carretera cumpliendo con una orden de traslado de las fuerzas armadas.

“Ella sola con sus hijos en su vehículo conduciendo, desplazándose, en una zona en la que todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ese es un acto de imprudencia”, manifestó el ministro de Defensa.

Además, señaló que los militares que tienen traslados o salen de permiso deben tener medidas básicas de cuidado, como se les ha indicado desde las Fuerzas Militares.

"Se necesita que ellos también tengan unas medidas mínimas de prevención porque sabemos en qué situaciones, en qué territorios, prácticas de esta naturaleza son aprovechados por los grupos ilegales”, indicó.

De inmediato, las críticas hacia el funcionario no se hicieron esperar, incluso reaccionó el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

En vista de la controversia, el ministro Iván Velásquez dijo que su declaración “no puede utilizarse para desviar la responsabilidad” de los autores del secuestro.

“A la pregunta de un periodista si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no habría cometido un acto de ‘ligereza’ al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia, pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en los que, por la situación de seguridad, el riesgo se aumenta. Ese es el sentido exacto de mi declaración, que no puede utilizarse para desviar la responsabilidad del secuestro que se le atribuye sin matices a la organización armada ilegal”, explicó el funcionario.

Horas antes de su secuestro, la suboficial del Ejército le confesó a su papá en un mensaje de voz que tenía miedo.

"Yo no sé, tengo ganas de llorar... Ese viaje, la verdad, me estoy como arrepintiendo”, dijo.

En los audios, hablaba de la soledad de la carretera y de la oscuridad, condiciones que la hacían sentir nerviosa. Todo ocurrió cuando intentaba llegar a la Brigada 18, donde debía presentarse por instrucciones de sus superiores.

“Me da susto es porque estas carreteras son muy solas, hay mucha moto con no sé… La verdad, está como todo feo esto, todo tenebroso, pero bueno, esperar a ver", le comentó la suboficial a su papá.

La sargento segundo Karina Ramírez y sus hijos fueron secuestrados el lunes 3 de julio por la guerrilla del ELN.