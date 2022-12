Mindefensa dice que FARC ha cumplido con cese al fuego pero comete otros delitos

A mediados de diciembre pasado, las FARC anunciaron desde Cuba que, como un gesto de paz, iniciaba un cese unilateral e indefinido del fuego a partir del 20 de diciembre.

La propuesta rebelde fue bien recibida por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero con la advertencia de que las Fuerzas Militares y de Policía no podían abandonar su obligación constitucional de perseguir la criminalidad.

"Yo creo que hay que reconocer que esta gente no ha hecho atentados con explosivos contra la infraestructura (energética) ni ataques directos contra la fuerza pública desde el momento que hablaron de cese unilateral", indicó Juan Carlos Pinzón a los periodistas en un acto público en Bogotá en referencia a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, advirtió que lo anterior "no significa que hayan dejado de extorsionar, (o abandonado) el negocio del narcotráfico, que hayan dejado el negocio de la minería criminal o que hayan dejado el reclutamiento de niños".

El compromiso de las FARC de cese unilateral e indefinido del fuego ha sido verificado y ratificado por instituciones oficiales como la Defensoría del Pueblo, que en Colombia propende por la defensa de los derechos humanos.

Desde fines de 2012, la administración de Santos y las FARC adelantan en Cuba un proceso de negociación para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.