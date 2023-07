Por primera vez, un ministro de Defensa pide perdón a familia víctima de falsos positivos

La familia de Alix Fabián Vargas pidió que los casos por falsos positivos no queden en la impunidad y lo hizo con este mensaje: "Que nosotros seguimos aquí, fuertes, alzando la voz, por aquellos que ya no tienen voz, entonces por favor no olviden que hay muchas familias".

La familia de este joven, asesinado en el 2008 por militares del grupo de caballería mecanizada número 1, tuvo que esperar 15 años para recibir finalmente un reconocimiento y perdón.

“Ofrezco las excusas y pido el perdón, a nombre de la nación, a la familia y amigos de Alix Fabián Vargas Hernández, y honro también la memoria de su padre Jorge, quien murió un año después en medio de la pena moral”, manifestó Iván Velásquez, ministro de Defensa.

“Ofrecemos, en nombre del Ejército Nacional, las más sinceras disculpas y pedimos perdón a los familiares por estos hechos, refiriendo que no hay palabras suficientes de consuelo, por lo que se presenta el compromiso irrestricto de esta institución por mantener esfuerzos para evitar que este tipo de escenarios se vuelvan a presentar", dijo el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército.

Sin embargo, la defensa de la familia hoy le pide a la justicia mano dura con los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

"La respuesta de la justicia penal aún ha dejado mucho que desear, estamos lejos, muy lejos, de vencer la impunidad en este caso. La Fiscalía únicamente ha avanzado en la investigación de los diez integrantes del grupo de combate que participaron directamente en la ejecución extrajudicial y, de estos, únicamente cuatro han sido acusados", señaló Ana María Rodríguez, abogada de la familia de Alix.

Aunque agradece que después de tanta espera reciben parte de lo que les corresponde, Diana Vargas, hermana de Alix, cuestionó el hecho de que no sean los responsables del asesinato de su hermano los que estén dando la cara.



"¿Por qué recibir disculpas de personas que no tuvieron nada que ver con el asesinato de mi hermano? ¿Por qué aquellas personas que le quitaron la vida a mi hermano no están aquí dándonos la cara?", dijo.

El ministro de Defensa ordenó a sus funcionarios adelantar la revisión de los casos que, como este, ya tienen una orden de perdón por parte de las autoridades competentes, para que se proceda de forma inmediata como corresponde.