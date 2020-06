Mineducación revela lineamientos que deben cumplir colegios para volver a clases presenciales

El Ministerio de Educación de Colombia publicó los lineamientos que deberán cumplir todas las instituciones educativas del país bajo el esquema de alternancia para el retorno a las clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Según dicha cartera, el Ministerio de Salud verificará el número de alumnos, la capacidad de baños y espacios al aire libre por cada uno de los estudiantes. Con base en los datos que arroje este análisis, el colegio podrá solicitar la reapertura de clases presenciales.

No podrán asistir a las aulas los menores de 2 años ni los docentes mayores de 60 años. Tampoco podrán hacerlo quienes tengan algunas enfermedades agudas, síntomas respiratorios o quienes hayan tenido contacto con personas contagiadas con coronavirus COVID-19.

En cuanto a los protocolos de bioseguridad, los establecimientos educativos deben desinfectar, a diario, sus pisos, ventanas, paredes, puertas, entre otras zonas, para evitar el contagio. Cada colegio podrá también organizar horarios para que no haya aglomeraciones.

Por otra parte, cada institución deberá diseñar estrategias que determinen el estado del proceso aprendizaje, además de que su reapertura también estará supeditada a las decisiones de los alcaldes municipales.

Todos los lineamientos están condensados en un documento de 60 hojas, que ya ha generado posiciones a favor y en contra por parte de asociaciones de padres de familia y Fecode.

“Están alejados de la verdadera realidad de nuestras instituciones educativas. Hoy no está la infraestructura, no están las unidades sanitarias, los servicios públicos que se necesitan, no están los elementos como el jabón, el gel antibacterial”, dijo Nelson Javier Alarcón, presidente de Fecode.

De otro lado, Carolina Piñeros Ospina, director ejecutiva de Red Papaz, afirmó que la entidad considera importante que las instituciones educativas vayan pensando en un retorno al colegio.

“Creemos que este no se debe dar sin que el colegio y los padres de familia estén completamente alineados en cómo hacer este regreso de la manera más segura posible”, anotó.

En ese sentido, Julián de Zubiría Samper, investigador y consultor en educación, señaló que es necesario preguntarse si existen los recursos para implementar los protocoles en los establecimientos educativos y si estos pueden garantizar medidas como el distanciamiento social.

Ante estas reacciones, la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, enfatizó que el retorno a las clases presenciales, desde el primero de agosto, depende también del consentimiento de los padres de familia y que el Ministerio de Hacienda ya aprobó los recursos para la implementación de dichos lineamientos, los cuales serán girados a las entidades territoriales.

"Lo más importante es, tanto el estudio en casa como cuando se decida regresar a la presencialidad con alternancia, tener todas las condiciones y, sobre todo, hacerlo escuchando a todos los sectores de la comunidad educativa", sostuvo la funcionaria.

La ministra aseguró que las entidades territoriales contarán con los recursos, los lineamientos, habrán construido protocolos y definirán en qué momento se retoman las actividades presenciales en los colegios.

Consulte el documento “Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”