Mineros volvieron a trabajar en minas que habían cerradas por el Gobierno

Ante la falta de oportunidades laborales y el incumplimiento por parte de los gobiernos Nacional y Departamental, mineros de la Cuenca del Sinifaná volvieron a entrar a trabajar a 10 de las 18 minas que recibieron orden de cierre en Amagá, luego de la tragedia ocurrida en la mina La Cancha, en la que murieron 12 personas.

Byron Castrillón, representante de los mineros, señaló que son unos 250 mineros los que decidieron volver a arriesgar sus vidas en los socavones y no esperar a morir de hambre: “el Gobierno nos incumplió por todas las partes, con todo lo que había prometido y no salió con nada, ni con mercado, ni con nada. La mayoría de las minas han sido reabiertas nuevamente”.

Según Castrillón, la mina La Cancha también fue reabierta y aseguró que el incumplimiento es tal que las labores realizadas para el rescate de las 12 personas allí fallecidas nunca fueron terminadas por el Estado: “siempre tenemos personas muy afectadas, como el caso de Álvaro Puerta, que fue el señor que prestó su mina para que echáramos el agua de la mina La Cancha, para poder sacar rápido a nuestros seres queridos, con el compromiso del gobierno Departamental y Nacional y el Dapard de que a más tardar en un mes le volvíamos a sacar el agua, pero eso no lo pudimos hacer”.

Este viernes habrá reunión en Amagá en la que participarán voceros de los mineros, de la Secretaría de Minas de Antioquia y del Ministerio de Minas. El propósito es encontrar alternativas de trabajo oportunas y reales.