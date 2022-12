Mininterior dice que Cambio Radical carece de argumentos para no votar Justicia Especial de Paz

Discusión y votación de la JEP llega a su punto más álgido en el Congreso. Entre tanto, surgen nuevas críticas por parte de la ONG Human Rights Watch.

Dentro de los 48 artículos que aun están para votación, figuran la pérdida de beneficios para quienes no digan la verdad, quienes no entreguen bienes o integren disidencias. El respaldo de Cambio Radical solo se definirá en las próximas horas.

Mientras tanto, HRW dio a conocer una carta en la que cuestiona que no exista responsabilidad en la cadena de mando y que el proyecto le otorgué beneficios a los agentes del Estado. También se critica la suspensión de investigaciones de la Fiscalía hasta que entre a operar la justicia transicional.

“Human Rights Watch ha manifestado serias objeciones al hecho de que el componente de justicia del acuerdo de paz pueda permitir que responsables de crímenes de guerra no reciban un castigo genuino por los delitos graves de los que son responsables”, dice la misiva.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró que quienes comparezcan a la jurisdicción de paz tendrán que decir la verdad sobre sus delitos y reparar a las víctimas. De lo contario, aseguró, no podrán participar en política.

