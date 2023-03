Mininterior fue “constreñido” para que hablara de “cerco humanitario” y no de secuestro: Policía

El director de la Policía, general Henry Sanabria, dio explosivas declaraciones sobre lo ocurrido a mediados de febrero en San Vicente del Caguán, donde casi 80 uniformados fueron secuestrados por manifestantes. Los hechos dejaron un policía y un campesino muertos.

En su momento, las críticas recayeron sobre el ministro del Interior, Alfonso Prada, pues no utilizó el término secuestro para referirse a la retención, sino que lo calificó de “cerco humanitario”. De hecho, el caso le valió una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Este jueves, después de más de un mes, el general Sanabria habló con Noticias Caracol y entregó detalles de la delicada situación acontecida en la vereda Los Pozos.

“Esto empezó el 8 de diciembre del año anterior, posteriormente el 18 de diciembre nos solicita el Ejército apoyo porque los hombres armados estaban custodiando esa empresa (Emerald Energy) y que tenía una base militar al frente. Temían que fueran atacados por estos manifestantes y se requería un grupo especial antidisturbios, por eso enviamos 75 hombres con esa capacidad menos letal para garantizar la seguridad de los soldados y de la empresa. Eso se logró al siguiente día, el 19 de febrero los enviamos. Cuando se presentó el diálogo con el señor ministro y la señora viceministra se exigió por parte de estas personas que este grupo saliera para facilitar los diálogos. Así se planeó. El día jueves teníamos listos los helicópteros para sacarlos, se presentó el ataque hacia las 5 de la mañana y eso obviamente truncó la posibilidad de sacarlos. El apoyo llegó de Villa Garzón, se instalaron en la base militar, pero infortunadamente ellos amenazaron y enviaron un policía de nosotros a advertir que si salían mataban a siete policías, por eso ese apoyo no pasó la calle, que son 50 metros. Por supuesto, un secuestro que está investigando la Fiscalía, la Policía ya aportó todos los elementos probatorios para esto”

El director de la Policía utilizó el término secuestro y esto explicó sobre por qué el ministro Prada prefirió definirlo como cerco humanitario: “Lo que pasa es que el señor ministro en su momento fue de alguna manera constreñido por estas personas”.

Según explicó el general Sanabria, los promotores de las manifestaciones “supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y que si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo ‘coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí’, pero es claro que fue un secuestro y así lo ha dicho el señor ministro”.

Y fue más allá al decir que “prácticamente el señor ministro del Interior se canjeó por los policías”. La explicación sobre esta declaración es que “al colocar eso en el protocolo, exigía obviamente la presencia del ministro y él fue el garante de la entrega. Con el señor ministro de Defensa, el ministro del Interior, el alto comisionado, el comandante de las Fuerzas Militares y quien les habla estuvimos en el sitio recibiendo a los policías y el señor ministro nos dijo ‘yo me quedo aquí para que ustedes puedan salir’”.

“Es un acto de valentía que le reconocemos al ministro del Interior desde la Policía”, puntualizó.