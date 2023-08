Ministerio de Defensa dice no tener información adicional de supuesto atentado contra el fiscal

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que dio a conocer que, tras la denuncia hecha por la Fiscalía General de la Nación sobre un presunto plan para atentar contra las vidas del fiscal Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el general en retiro Eduardo Zapateiro, ningún organismo de inteligencia “manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista”.



“Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación”, precisó al inicio del texto publicado por la entidad gubernamental.

Asimismo, el Ministerio de Defensa indicó que “la fuente que suministró la información a la Fiscalía General de la Nación, se trataría de la misma que entregó los datos al Ejército Nacional”.

“Ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista”, reiteró la cartera, añadiendo que tampoco se “recibió información de agencias de inteligencia extranjeras en relación con la situación a que se alude en el presente comunicado”.

El Ministerio de Defensa también sostuvo que la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, no tiene datos adicionales relacionados "con un posible atentado contra las personas antes mencionadas”.



La Fiscalía General de la Nación denunció el pasado 8 de agosto que el ELN tenía un plan para asesinar a Francisco Barbosa, María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Zapateiro, información que le había sido entregada por al menos tres fuentes de inteligencia militar, el Cuerpo Técnico de Investigación y la policía judicial.

Publicidad