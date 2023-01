Ministerio de Defensa, tras las pruebas de que alias ‘el Paisa’ estaría delinquiendo

El ministro, Guillermo Botero, explicó que se notificará del pedido de la JEP de confirmar si el exguerrillero de las FARC incumplió los acuerdos de paz.

La Justicia Especial para la Paz pidió a la Fiscalía y autoridades militares y policiales determinar el paradero del guerrillero y determinar si sigue o no en el proceso de paz.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que en las próximas horas se notificará personalmente de la petición de la JEP de buscar y entregar toda la información que existe sobre el paradero de Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’.

Sostiene el ministro, la Justicia Especial para la Paz tomó la decisión de rastrear al exguerrillero, entre otras cosas, por la información que su despacho le envió al tribunal y a la Fiscalía después de un consejo de seguridad.

"En parte puede tener origen en una comunicación tanto a la JEP como a la Fiscalía General de la Nación, después de un consejo de seguridad en el sur del país, donde la comunidad y algunas autoridades locales informaron de presuntas actividades que podrían tener el carácter de delictivas de personas que fueron integrantes de las FARC", explica el ministro de Defensa.

Botero indicó que ‘el Paisa’ tiene en este momento una orden de captura que no está activa por decisión de la JEP. El excabecilla de la Teófilo Forero solo podría ser capturado si se comprueba que está delinquiendo tras la firma del acuerdo de paz.

"Si lo interceptan con armas y demás, pues ahí habría un delito cometido con posterioridad al primero de diciembre de 2016", aseguró el titular de Defensa.

En este momento la JEP tiene abierto contra ‘el Paisa’ un incidente de cumplimiento para determinar precisamente si está cumpliendo con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y establecer de esta manera si sigue o no sigue dentro del proceso de paz.

No pasa lo mismo con exguerrilleros como Iván Márquez o Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, que no tienen un incidente de cumplimiento y que a pesar de no conocerse su paradero, la JEP asegura que están cumpliendo con el proceso de paz a través de sus abogados.

