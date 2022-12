Ministerio de Educación autorizó a colegios públicos y privados a recibir niños venezolanos

Familias del vecino país estaban preocupadas por no poder matricular a los pequeños ante la falta de documentos. La medida no regulariza su estado migratorio.

Mariela Maldonado es una venezolana que no dormía pensando en el futuro de sus dos hijos. Llegó hace cuatro meses a Santa Marta huyendo de los saqueos y la violencia en Valencia. Su preocupación aumentaba al ver que sus hijos no podían estudiar por no tener documentos colombianos.

"Estaba muy preocupada porque mis niños no pueden estudiar y no solamente yo, hay un grupo de amistades que tienen a sus hijos sin estudiar”, explica Mariela.

Con el recrudecimiento del problema social y político en Venezuela, en los últimos tres meses en instituciones educativas como estas en Santa Marta se reciben múltiples de solicitudes de venezolanos que quieren estudiar.

"Hemos estado atendiendo entre 100o 200 estudiantes venezolanos, algunos con raíces colombianas y otros que son netos de allá”, señala Álvaro Rodríguez, rector del colegio El Pando.

La circular del Ministerio de Educación aclara que los menores pueden ser recibidos en los colegios colombianos, pero eso no regulariza su situación migratoria.

"Estimamos que sean entre 3.000 y 4.000 ciudadanos que están en la ciudad y calculamos que pueden ser entre 500 y 600 niños los beneficiados”, dice el secretario de Educación de Santa Marta.

Los hijos de Mariela por fin podrán estudiar gratis en planteles oficiales, como ya lo hacen cientos de menores venezolanos.