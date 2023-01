Ministerio de Transporte denuncia que empresa les confeccionó uniformes de mala calidad

Además de la ropa y zapatos que no cumplen los estándares, hay un retraso de 65 días en la entrega de mercancía. Confecciones Páez niega los señalamientos.

Confecciones Páez es la empresa que el Ministerio de Transporte contrató, por medio de Colombia Compra Eficiente, para la dotación de 171 funcionarios de la entidad

Según las denuncias, esta empresa no cumplió con la entrega, que debía llegar en diciembre, y cuando por fin entregó una parte del pedido, resultaron ser prendas de mala calidad.

Colombia Compra Eficiente asegura que no se puede iniciar un proceso sancionatorio, porque el ministerio no ha aportado las pruebas del incumplimiento.

“Nosotros como administración del Ministerio del Transporte, estamos con los trabajadores, creemos que no nos han cumplido y hemos venido haciendo todas las gestiones pertinentes ante Colombia Compra”, afirmó Paula Sánchez, secretaria general de la cartera que denuncia.

Lo grave del caso es que, si no se declara pronto el incumplimiento, el proveedor seguiría habilitado y podría volver a participar en las licitaciones del Gobierno.