Ministerio de Transporte ya tiene lista la nueva tabla de avalúo vehicular

Daniel, un experto en trámites, ha tenido unos días difíciles por cuenta de que varios traspasos se han frenado.

“La gente ha estado esperando que salga la tabla nueva, no han podido hacer los trámites. Realmente se ha frenado mucho este tema porque la gente está esperando que salgan los impuestos con los precios correctos”, dice.

Los días difíciles para Daniel y algunos conductores están a punto de terminar. El Ministerio de Transporte ya solucionó el problema.

En la nueva resolución, tal como se anunció, la base gravable de los vehículos no supera en ningún caso el valor comercial.

Para los vehículos que requirieron un acercamiento al valor comercial, con respecto al 2015, el ajuste es inferior a la inflación (6,7%).

Asopartes asegura que los dueños de 55 mil vehículos en el país no han podido hacer el traspaso, por lo que celebró la decisión.

“Fue una lucha bastante complicada y bastante jarta. Se inició mal el proceso pero finalmente el ministerio, que al principio fue de que todo estaba bien, de que no había reversa, de que no había errores; tuvo que reconocer que si los había y que la tabla estaba mal hecha. Tuvo que pegar el reversazo.

El ministerio también incluyo una línea base estándar para casos en que algún vehículo no esté en la tabla y las secretarias de Hacienda puedan efectuar el trámite.

Consulte aquí la nueva tabla