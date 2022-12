Ministra de Trabajo pidió un mediador para negociación con Fecode

No hay señales de acuerdo entre Gobierno y educadores. Estos, mientras tanto, realizaron el martes una marcha de antorchas.

Los maestros cumplen 34 días en paro y a pesar del largo cese de actividades aún no hay señal de acuerdo con el Gobierno sobre las mejoras en las condiciones laborales.

En las últimas horas, el Ministerio de Educación señal que un mediador es hoy el único camino para que las partes encuentren solución. Sin embargo, los maestros consideran que esto podría retrasar más la negociación.

“El intermediario que hubo, el procurador, vio que la ministra no tenía voluntad y dijo hasta aquí voy yo y entonces facilitadores intermediarios…siempre y cuando el ministerio y el presidente Santos tengan la voluntad de dar soluciones", aseguró María Estela Mendonza, delegada de la ADE.

