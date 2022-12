Ministro de Ambiente renunciará a Cambio Radical para quedarse en el Gobierno de Santos

Por su parte, al jefe de la cartera de Vivienda sí le aceptaron la dimisión. Ruptura se dio luego de que ese partido no respaldara la JEP en el Congreso.

A la salida de la discusión parlamentaria, el ministro del Interior pidió a esa colectividad que se retirara del gobierno.

“No nos acompañaron con esa decisión. Lo que están es retirándose de la coalición de Gobierno y eso claramente debe tener unas consecuencias. Así que ya son asuntos del fuero presidencial”, declaró Guillermo Rivera.

Murillo se queda, Pumarejo se va

“No me aferro a ningún cargo, yo le ofrecí la renuncia al señor presidente de la República después del consejo de ministros y él no la aceptó. Yo también le ratifique mi compromiso con la agenda de paz”, dujo sobre su renuncia el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.

Según el funcionario, si su permanencia en el Gobierno implica renunciar a Cambio Radical así lo hará.

Otro rumbo es el del ministro de vivienda, Jaime Pumarejo, quien anunció que se va para su partido Cambio Radical.

Entendiendo la coyuntura política he presentado mi renuncia y está ha sido aceptada. — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) October 10, 2017

Divorcio protocolizado

Conocidos los rumbos que tomaron los dos ministros, el Gobierno ya declaró oficialmente que Cambio Radical no pertenece ya a la Unidad Nacional.

“Con esto, Cambio Radical se retira del Gabinete ministerial y de la coalición de Gobierno”, dijo el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada.