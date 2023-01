Ministro de Defensa confirma presencia de carteles mexicanos en Tumaco

Operaciones contra las organizaciones criminales no terminan con la muerte de ‘Guacho’, recalcó Guillermo Botero, quien dijo que hay un top 20 de delincuentes.

Ante la pregunta: ¿hay presencia de carteles mexicanos en Tumaco?, el ministro de Defensa respondió "es cierto".

Señaló que las autoridades colombianas mantienen la ofensiva “contra ellos y trabajan para desarticularlos” en esa región del Nariño, que limita con Ecuador.

"Eso hace parte de toda la operación de inteligencia, obviamente los detalles sí continúan con carácter reservado, nosotros continuamos con la operación, allí no se ha acabado el crimen y obviamente que las operaciones tienen un carácter reservado", agregó el ministro Botero.

Asimismo, dijo que se mantendrá el pie de fuerza para "reducir los cultivos ilícitos (y) en algunos lugares que usted encuentra minería ilegal, distinta a los barequeros que es una minería tradicional, todos los demás serán combatidos".

Botero habló así durante la fiesta de Navidad de los soldados del Ejército Nacional en el batallón Batalla de Ayacucho, en Manizales.

