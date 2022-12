Ministro de Defensa pide “no manosear” a las Fuerzas Armadas

El pronunciamiento fue hecho este martes en la comisión segunda de la Cámara de Representantes, donde participó en un debate sobre la cooperación en seguridad con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Pido a todos los sectores políticos no manosear las Fuerzas Armadas; es un error histórico -enfatizó el ministro de Defensa-. Que no las manoseen desde ningún sector".

Agregó que hay sectores políticos que han tratado de desinformar a los integrantes de las Fuerzas Armadas. "Las Fuerzas Armadas son garantes de la paz y no podemos permitir que sean manoseadas".

"Es vital que no se dé este manoseo, sobre todo de parte de aquellos sectores que sí sabemos que han desinformado, que han dicho mentiras. No está bien que lo hagan; no es una manera apropiada de manifestar afecto a las Fuerzas Armadas llenarlos de angustia, de temores, de desinformación. Eso no está bien", puntualizó.

Bogotá