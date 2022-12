Ministro de Defensa pidió libertad para 817 uniformados en el marco de justicia especial

El tribunal especial deberá ahora decidir caso por caso si pueden salir libres. Santos reiteró compromiso de darles tratamiento preferencial.

El ministro de Defensa fue quien anunció que ya se pasó el primer listado de uniformados que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado y podrían quedar libres.

"He firmado el primer listado de 817 miembros de la Fuerza Pública sub judice, pertenecientes a la Policía Nacional, a la Armada y mayoritariamente al Ejército, para que se tramite su libertad provisional en una nota dirigida al doctor Néstor Raúl Correa, que es el secretario ejecutivo de la nueva justicia especial para la paz".

Ahora ese tribunal especial deberá decidir caso por caso si los uniformados podrán salir libres.

De otro lado, ante generales de las Fuerzas Militares y de la Policía, el presidente Juan Manuel Santos reiteró el compromiso del Gobierno de darles un tratamiento preferencial en la aplicación de la justicia especial para la paz.

“Que cualquier tratamiento va a ser similar y diferenciado y justo y este tratamiento no va a ser negociado con las FARC”, dijo el mandatario.

“Les dije no se preocupen, yo les prometo, yo me hago inmolar, se los dije así en varias ocasiones, antes de no cumplirles en este frente”, añadió.

Santos aclaró que no se puede equiparar a las Fuerzas Militares, que son legítimas, con la acción de la guerrilla que actuó al margen de la ley.