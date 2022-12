Ministro de Defensa revela más detalles sobre aeronaves siniestradas

Lo recibió el ministerio con dos tragedias que le costaron la vida a 27 miembros de la fuerza pública. ¿En qué van esas investigaciones?

Estamos en que las hipótesis más probables en ambos casos provienen de un accidente motivado por mal tiempo inicialmente, que se conjuga con fallas técnicas en el caso del avión.

Ese avión, ¿qué estaba haciendo?

Es un avión multipropósito de gran versatilidad. En ese avión se transportan heridos, se hacen labores de inteligencia con equipos especializados; ha sido adaptados con radares externos para esas labores de inteligencia. Estaba realizando en Codazzi labores de inteligencia.

En ese avión se parte desde la aseveración de la tripulación de que hay mal tiempo…”se ve feo”…dicen. Y el reporte de hielo que se ve a la derecha. El hielo al pegarse a las hélices deforma la aerodinámica de esas piezas, que sostienen el avión al volar. Prenden el mecanismo para el deshielo y eso reporta el recalentamiento. Apagan y aumenta formación de hielo. Pierde control el avión y el cuerpo cae al campo.

¿Sobre el helicóptero qué han podido determinar?

Es un accidente vinculado al tiempo. Los helicópteros son aeronaves especialmente sensibles a funcionamiento correcto de todas sus piezas. No pueden apagar el rotor o la hélice central.

Es un aparato que funciona íntegramente o no funciona.

En este caso hemos podido establecer (…) en el sitio, porque déjeme decir que se sientan a hablar que es que es plano, por qué el accidente. Es una selva, hay laderas donde hay accidentes orográficos de alturas y pendientes importantes donde los helicópteros tienen que moverse entre esos cañones.

Y era una operación militar detrás de un clan inmensamente peligroso como es el Úsuga. No era propiamente persiguiendo monjitas de la caridad a quienes perseguían estos hombres jungla.

Si era una organización tan peligrosa, ¿por qué descartar que lo hubieran podido tumbar?

No hay evidencia, era una flota de 6 donde ninguna de las otras 5 está impactada, donde las personas no aparecen impactadas, ni siquiera los heridos. Medicina Legal nos dirá sobre nuestros héroes.

En general lo que pudo haber fue un accidente debido a la falta de visibilidad generada por nubes bajas. Por eso el operativo que debió empezar a las 5 a.m. empezó más tarde, por mal tiempo.

El otro episodio en este caso, el de la famosa grabación que primero se creía que no era cierta de un supuesto técnico, que sí resulto ser un técnico, diciendo yo creo que el helicóptero lo impactaron. ¿Ha podido hablar con ese técnico?

Personalmente no. Lo ha hecho el general Palomino, cuando empezamos a averiguar de dónde venía, el técnico dijo no busquen que fui yo y grabé el mensaje de voz y se lo mandé a mis superiores de Bogotá. La investigación la estamos haciendo de ahí para arriba porque en esa primera cadena no hay dolo.

Pero de ahí en adelante si hubo una filtración. Piensan los que quieren hacer daño que estas grabaciones son confidenciales porque se quiere ocultar algo. En realidad lo son porque son parte de una investigación en la que murieron personas.

El expresidente Uribe y la oposición han sido muy críticos con el manejo de este tema, ¿pero no es válido que pregunten?

Claro que es válido que pregunten y es lo que cualquier sistema democrático anhelaría. Lo que no está bien es que contesten las investigaciones y de una vez se despachen diciendo que la hipótesis más probables es esta o aquella. Ni siquiera como hipótesis sino como certeza.

He dicho, con todo respeto, aquí hay 27 hombres y mujeres de la fuerza pública, si es un ataque se vuelve un homicidio agravado. Por eso quien tenga información de que se ha cometido un delito de homicidio agravado con terrorismo tiene que presentar las pruebas, no puede salir en un Twitter de 140 caracteres a decir yo sí sé…atentamente. Eso no es serio.

¿La caída del helicóptero no obligará a cambiar de estrategia?

No creo que la estrategia esté errada. Lo que pasa es que es una zona muy difícil El mejor homenaje que se le puede hacer a estos hombres y mujeres es acabar esta amenaza.

Volviendo al tema del helicóptero, el técnico, un hombre con mucha experiencia, ¿no puede tener razón?

En las conversaciones que ha tenido con el general Palomino. El mismo ha reconocido que no tenía visual, entre el helicóptero en que estaba y el del accidente había una capa de nubes. Él hace esa explicación de lo que se imagina, pero no era lo que estaba viendo. Y es una situación desafortunada porque genera suspicacias, eso lo entiendo. Lo que si debe tener el país claro es que la información que yo disponga es la que conocerá el país.