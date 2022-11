Ministro de Educación dice que se logró un acuerdo “casi mayoritario” con universidades privadas

Este viernes, 18 de noviembre de 2022, se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Educación entre el ministro de esta cartera, Alejandro Gaviria, y rectores de las universidades privadas, para discutir el tema del aumento de las matrículas para el año 2023, que ha despertado el descontento de muchos estudiantes que incluso han protestado en las calles.



Aunque el ministro les había solicitado que los costos no subieran más allá del 5%, finalmente se acordó que estas no se incrementarán más allá del 12%, que es el IPC al 31 de octubre de 2022.

Aseguró que, respetando la autonomía universitaria, analizarán la petición de universidades como la Javeriana y los Andes, que aseguraron que no pueden sumarse al acuerdo sin llevar la propuesta a su consejo superior.