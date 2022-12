Ministro de Minas y Pacific Rubiales no descartan volver a usar tecnología Star

El ministro de Minas y la empresa Pacific Rubiales se pronunciaron sobre la decisión de Ecopetrol de dar por terminado el plan piloto con una nueva tecnología para extraer petróleo.

Las partes coincidieron en que no se descarta que se pueda volver a utilizar esta tecnología. Aunque no se refirió a un fracaso de Star, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, explicó que la decisión que tomó Ecopetrol fue dar por concluido el plan piloto que se había concertado para ponerla a prueba, y evaluar los resultados reales.

"no fue razón distinta a la que se había pactado desde un inicio en donde se fijó un plazo para que se desarrollara el piloto por dos años... y si se prolongo fue porque a solicitud de Pacific se extendió. plazo para que en este tiempo se obtuviera el conocimiento y la experiencia", ´declaró Acosta.

Por su parte la empresa canadiense Pacific Rubiales defendió las bondades de esta tecnología en el campo Quifa:



"En esta primer etapa pasamos de un 15 - 20 por ciento de promedio de la tasa de recobro en la industria de hidrocarburos a un 32 por ciento", aseguró el vicepresidente de asuntos corporativos de Pacífic Rubiales, Federico Restrepo.

"Estábamos hablando de un 40 por ciento es decir que si nos acercamos bastante a la meta", agregó.

Durante la pasada legislatura, el senador Jorge Enrique Robledo reveló un documento de Ecopetrol según el cual, dicha tecnología no había alcanzado las metas pactadas.