Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tiene cáncer linfático

Recibirá seis sesiones de quimioterapia por un "linfoma no hodgkin difuso", informó la Clínica del Country.

Enterado de la situación, el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter que acompaña a Gaviria y le pide continuar al frente del ministerio.



Acompaño de corazón a @agaviriau en este momento. Total apoyo. Con permiso médico, le pido que siga su maravillosa labor en @MinSaludCol. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 9, 2017

Gaviria escribió este viernes un texto, titulado 'Cosas que pasan', en el que explica qué ocurrió:

"El jueves de la semana pasada me desperté con una sensación de llenura. Estuve muy temprano en una charla con los secretarios de salud municipales. Cuando llegué a la oficina, a eso de las 11am, me seguía sintiendo mal, abotagado a pesar de no haber comido nada desde temprano. Hacia el mediodía me comenzó un fuerte dolor en la parte superior del abdomen. No le puse atención. Traté de pensar en otra cosa. Almorcé malamente. Asistí a varias reuniones. Intenté distraerme con los problemas del día, el mes y el año.



Hacia las cuatro de la tarde, el dolor era insoportable. No pude mamarle más gallo. Las evasivas eran ya una forma de estoicismo imprudente. Salí hacia la clínica del Country, torcido por el dolor (literalmente). No voy a contar los detalles (no vienen al caso), pero varias horas después, un Tac sugirió el diagnóstico que habría de confirmarse una semana después: tengo un linfoma, en particular, un linfoma no Hodgkin difuso, de célula grande tipo B. De muy buen pronóstico afortunadamente.



Nunca había sido hospitalizado. Nunca había recibido anestesia general. Nunca había sido un paciente. Todo eso cambió. Súbitamente. En unos cuantos días. Hacia ejercicio regularmente. Comía bien. No me he fumado un cigarrillo en toda mi vida. No soy un asceta, pero mis amigos decían con razón que era un poco aburrido, contenido, cansón.“Toda la vida responsable”. Siempre he sido un esclavo del super yo. O como decía alguien, me dejo mandar muy fácil de la fuerza de voluntad. “The way we miss our lives are life”, dice el poeta.



Ahora recuerdo la pregunta de Christopher Hitchens, “¿por qué yo?”. También recuerdo su respuesta, “¿por qué no?”. Esto no es un llamado, ni una prueba, ni un castigo, es una enfermedad con causas conocidas, pero, como siempre en el mundo de la complejidad biológica, con un halo de misterio. Tengo plena confianza en los médicos colombianos y en nuestro sistema. Mi tratamiento será estándar, sustentado en la evidencia, sin apuestas experimentales, ni medidas heroicas. Creo en la ciencia como toca: con vacilación y escepticismo moderado.



Cinco años en el ministerio me han preparado para los insultos, los agravios y lo peor del corazón humano. Pero también me han dejado cientos de amigos. Al final es lo único que cuenta, el amor y el aprecio de la gente que uno quiere y aprecia: la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los estudiantes y tanta gente con la que he compartido en tantos lugares diferentes. A todos, un abrazo fuerte. Los quiero mucho. Ya nos encontraremos, para seguir viviendo los días, las semanas, los meses y los años. Prometo, eso sí, cambiar un poco, ser menos contenido, un asceta con licencias frecuentes".



EL DIAGNÓSTICO

En un comunicado, la Clínica del Country informó que “los resultados del estudio de patología confirman la presencia de un Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes”.

El ministro será sometido a seis sesiones de quimioterapia, con intervalos de 21 días entre cada uno de ellos.

“El pronóstico de la enfermedad es positivo”, sostienen los médicos.

Gaviria nació en 1965 en Santiago de Chile, aunque tiene padres colombianos y fue criado en Medellín

Doctor en Economía de la Universidad de California, está al frente del Ministerio de Salud desde el 3 de septiembre de 2012.

Este es el comunicado: