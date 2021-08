Ministro del Deporte habla de erradicación de la violencia en estadios: “La tecnología es la clave”

Los actos de violencia que tuvieron lugar en el estadio El Campín durante el partido de Santa Fe y Nacional tienen la atenta mirada de varias autoridades. Sobre el tema habló Guillermo Herrera, ministro del Deporte.

Para el representante de esa cartera es vital que la tecnología se implemente en los estadios para individualizar a los que protagonicen hechos delictivos.

“El tema de la violencia en los estadios nos preocupa, no es nuevo, lleva años. Se toman las mismas medidas y los resultados no cambian. Queremos la tecnología en los estadios para saber quiénes son los que entran. Hay sanciones y multas, pero hay algo muy importante y es que los vándalos que se disfrazan de hinchas no puedan entrar al estadio. Lo haremos identificando a los que entran al estadio, la tecnología ya existe”, dijo el ministro del Deporte.

Comentó que, mientras se ejecuta el tema tecnológico, se seguirán tomando medidas como partidos a puerta cerrada, aunque eso no le haga bien al espectáculo.

“El fútbol no tiene la culpa y los hinchas no tienen la culpa. Siempre se ha sancionado la fiesta del fútbol por unos pocos vándalos que se disfrazan de hinchas, ellos no pueden volver a los estadios. Seguiremos tomando medidas que implican a veces cerrar los estadios, pero eso es castigar al fútbol, tenemos que pensar más allá, la tecnología es la clave”, indicó.

El ministro del Deporte aprovechó para desear una pronta recuperación a las personas que resultaron heridas durante la gresca: “Vamos a analizar lo que ha pasado para tomar correctivos. Mando un mensaje de solidaridad a las personas que resultaron heridas”.