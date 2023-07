Minjusticia responde a crítica del fiscal sobre política antidrogas: busca "ser más efectivos"

El Gobierno nacional respondió ante los cuestionamientos de Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, sobre el perjuicio que traería la nueva política antidrogas fijada para los próximos 10 años.

Fue Néstor Osuna, ministro de Justicia, quien le respondió al fiscal. La cabeza de esa cartera dijo que no es cierto que con el nuevo plan antidrogas se esté dejando de lado la persecución del narcotráfico en Colombia.

Osuna señaló que el nuevo plan tiene énfasis para combatir todo lo relacionado a los cultivos ilícitos y con los campesinos que acceden a ellos.

“Para nada, eso no es así. No se modifica el Código Penal ni nada por ese estilo, por el contrario, lo que nos va a permitir esa política es ser mucho más efectivos en el fenómeno de las drogas, concentrando la persecución penal en las mafias del narcotráfico, lavado de activos, contrabando, todo lo que es el mundo ilícito del tráfico de drogas y concentrarnos en salud pública para consumidores problemáticos y aliviando la situación de marginalidad a campesinos pobres que no han tenido otra alternativa a la de cultivar hoja de coca”, manifestó Néstor Osuna.

El ministro de Justicia señaló que se dio un margen de espera de 2 semanas para analizar todas las observaciones hechas por la cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué dijo el fiscal Francisco Barbosa?

El fiscal general Francisco Barbosa afirmó el pasado lunes, 17 de julio, que emitirá voto de desaprobación contra la política de drogas que presentó el gobierno de Gustavo Petro. Lo hará durante el Consejo de Política Criminal.

“Seguiremos defendiendo al país, en el marco de nuestra lucha inclemente contra la criminalidad y con el narcotráfico. Manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años de la Fiscalía General de la Nación, contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro”, indicó el jefe del ente investigador.

Según el fiscal Francisco Barbosa, es una política general que no define estrategias claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

“Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Esa política solamente establece una idea de que se explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hasta el último minuto de mi ejercicio como fiscal seguiremos cumpliendo y ejerciendo las competencias en diferentes campos”, enfatizó.