Mintic tendrá que reintegrar a 864 mujeres cabeza de hogar despedidas durante liquidación de Telecom

“Vivo del rebusque porque no tengo empleo y desde que salí no he tenido oportunidades”, dijo una afectada. Corte Constitucional dio un ultimátum de 3 meses.

La medida beneficiaría a Nohema Martínez, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa antes de la venta de la compañía pública de telecomunicaicones. Pese a que la justicia ordenó su revinculación en 2014, hasta el momento esta no se ha producido.

Según la secretaria general del Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones, presentar un plan en el plazo otorgado por el triunal constitucional es una tarea muy difícil.

“Los cargos que tenemos en su mayoría están en Bogotá, cuando ofrecimos estos cargos a estas personas, ellos casi no los han aceptado”, declaró Gina Albarracín.

De acuerdo con la sentencia, cada cuatro meses el Mintic tendrá que informar sobre los avances del plan de reubicación, pues para la Corte es claro que al momento de liquidarse la compañía estas personas estaban en un especial estado de vulnerabilidad.