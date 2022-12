MinTIC y Mintransporte están enfrentados por Uber y Cabify, ¿quién tiene la razón?

Mientras que el primero dice que las apps son legales, el segundo sostiene que el servicio es irregular.

“Cualquier plataforma puede transitar por la autopista de internet, salvo las que haya prohibido de manera expresa el Congreso de la República, en este caso las de pornografía infantil y las de juego, suerte y azar”, dijo el ministro de las TIC, David Luna.

Sin embargo, Germán Cardona, jefe de la cartera de Transporte, advirtió que un proyecto de ley busca sancionar esta modalidad “cuando un vehículo particular presta servicio público; la primera vez tiene una sanción, la segunda vez tiene una sanción y la tercera vez puede ser chatarrizado porque se le suspende completamente su posibilidad de actuar como servicio particular”.

Cabify, una de las aplicaciones que está en la mira de las autoridades y del gremio de taxistas, emitió un comunicado celebrando la posición del MinTIC.

"Reiteramos, como siempre, nuestra voluntad de sentarnos con el Gobierno Nacional y regular a favor de los ciudadanos. Mientras los entes regulatorios se sigan oponiendo a caminar a la par de la tecnología, seguirá siendo el usuario/ciudadano el más afectado", dijo.

En Colombia ningún vehículo particular puede prestar el servicio público, aunque aplicaciones como Uber o Cabify se pueden descargar libremente sin ningún tipo de restricción, porque aún no ha habido legislación en esa materia.

