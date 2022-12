Minuto a minuto: cuarto día de paro en Colombia

11:24 a.m. Manifestantes en Huila derribaron árboles con motosierras para taponar la vía entre Campo Alegre-Neiva.

10:25 a.m. Campesinos acampan desde hace tres días en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, en el peaje Pipiral.

8:19 a.m. De 45 mil pesos a más de 100 mil pesos subió el bulto de cebolla larga por paro, informan comerciantes en Corabastos. También se ha elevado el precio de la papa y la arveja, entre otros productos.

7:00 a.m. "El diálogo tiene que darse una vez cesen los bloqueos", afirma el ministro del Interior, Fernando Carrillo. "Lo importante aquí es que reactivemos la mesa del diálogo" y hay sectores en los que se ha mantenido como es el caso de los indígenas, agregó.

6:52 a.m. César Pachón, líder de los paperos en Boyacá, dijo a Blu Radio que manifestantes no quieren plata. "Necesitamos que haya políticas agropecuarias" y "que no se sigan firmando tratados de libre comercio", manifestó.

6:33 a.m. La movilidad en la vía Villavicencio-Bogotá es normal.

En su pliego de peticiones, los campesinos reclaman acciones frente a la crisis de producción, reducción del precio de los insumos como el ACPM y el fin de las importaciones de productos agrícolas.