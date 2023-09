Minutos antes de morir en atentado en Meta, policía estaba hablando con su hija: doloroso relato

Uno de los policías asesinados en el atentado en Meta este jueves 31 de agosto de 2023 era de Acacías. Noticias Caracol habló con su esposa, quien contó que el uniformado era muy querido gracias a su trabajo comunitario y su don de gente. El patrullero Edisson Harvey Velásquez Moreno estuvo en la Policía durante 17 años.



Marcela, su esposa por más de ocho años, mientras mira una fotografía, recuerda ese último momento en que lo vio con vida.

“A las 8:00 a.m. le hice una videollamada para que se despidiera de la niña, como siempre, porque yo la iba a llevar al colegio. Yo me di cuenta de que iba manejando, entonces le dije a la niña: dile rápido a papá que ya te vas porque va manejando y es peligroso, y ahí le dijo ‘papi, ya me voy al colegio, estoy lista’. Él le dijo ‘mi amor, te amo mucho, Dios te bendiga, aprende mucho, nos hablamos más tarde'. Fue la última vez que hablé con él, la última vez que lo vi”, narró Marcela Cedano Plata, esposa de este policía asesinado durante el atentado en Meta.

La videollamada habitual con su familia fue corta y minutos después murió junto al intendente Edwin Rodríguez, cuando les activaron un explosivo en Puerto Lleras.

“Hasta hoy tuve la noción de que muy seguramente si la llamada hubiese seguido, hubiéramos visto la tragedia, porque cuando hacen los cálculos no fue muy lejos de la llamada, entonces sí, fue muy seguramente minutos antes de todo esto”, lamenta Marcela.



La esposa de este policía asesinado durante el atentado en Meta pide justicia y que la muerte de su esposo no quede impune. Asegura que estas no son muestras de paz por parte de las disidencias de las FARC.

“Ustedes no alcanzan a imaginar qué tanto daño le pueden hacer a ellos. No es un cuerpo lo que queda allá botado, es toda una familia la que acaban de desarmar. No le pusieron la bomba a una persona, les pusieron la bomba a cuatro familias”, es el mensaje que envía la mujer a los criminales responsables del homicidio.

Las autoridades ofrecen $100 millones de recompensa para dar con los autores del atentado en Meta.