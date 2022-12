Minvivienda se compromete a abastecer con agua potable a indígenas en La Guajira

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, prometió que la población indígena wayúu de La Guajira recibirá agua potable de forma eficiente, en medio de la compleja situación que se vive en la zona por desabastecimiento del servicio.

Sin embargo, Henao señaló en un comunicado que en varias ocasiones la población ha obstaculizado la entrada de agua a su territorio por mostrar preferencia hacia ciertos contratistas.

"Nos hemos encontrado que existen algunas personas de ciertas comunidades que exigen que los carro-tanques que destinamos para el suministro del agua potable tienen que venir de un contratista determinado", señaló.

El jefe de la cartera de Vivienda afirmó que las zonas de La Guajira en donde han identificado esta dificultad son Cabo de La Vela, Dary, Ahullama y Manmacho.

Henao hizo la comparación con otras ciudades del país como Yopal, en donde hay una población de 120.000 habitantes que se atiende con 40 carrotanques.

"Hay comunidades wayúu que con menos (población) me ha tocado atenderlos con 200 carrotanques porque no los dejan entrar si no es de determinado contratista", denunció el ministro.

Estos casos se han puesto en conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio del Interior para que se establezca un diálogo con todas las comunidades y gobernadores wayúu con el fin de buscar solución a este problema.

"Entre ellos mismos existen conflictos para que se presten las ayudas humanitarias al igual que las ayudas de agua potable", destacó el Ministerio de Vivienda en el comunicado.

Hasta el momento el Gobierno ha construido y entregado 18 pozos para atender la emergencia del agua potable y abastecer a más de 84.000 personas en La Guajira.