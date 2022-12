Mis superiores me estaban persiguiendo: magistrada Villamizar denuncia presiones en la rama judicial

Se encargó de destapar un escándalo de corrupción en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y terminó sancionada. Esta es su historia.

El 12 de abril de 2012, la magistrada Nelly Villamizar soltó una verdadera bomba: Juan David Balcero, exalcalde y exconcejal Cota, habría pagado $200 millones para que se fallara a su favor un proceso por pérdida de investidura.

Según ella, los beneficiarios fueron Misael Alejandro Bautista, secretario general del Tribunal de Cundinamarca, y Fredy Hernando Ibarra, entonces presidente de esa corporación.

“Unos delitos que tienen en la cárcel al exconcejal del municipio de Cota, Juan David Balcero, a su hijo Edwin Balcero, están en detención domiciliaria porque se acogieron a cargos. A Misael Alejandro le dictaron medida de aseguramiento intramural y a Efraín Moreno Molina, que fue quien hizo la vuelta de llevarle la plata al presidente del tribunal”, sostiene Villamizar.

Sin embargo, sus acusados la demandaron por injuria y calumnia. Una situación que la llevó a afrontar una causa penal cuyo juicio concluyó en octubre de 2016, pero que aún no tiene sentido de fallo, y un proceso disciplinario que culminó con su suspensión en abril pasado.

“En el momento que me suspendieron, me le arrodillé a mi Dios y le dije que por qué. Porque siendo uno juez y que digan que me suspendieron sin ninguna razón, fue muy duro", asegura.

Para esta magistrada no existen dudas de qué detrás de su suspensión hubo presiones desde el Consejo de Estado.

"Yo lo vine a saber el día de la audiencia que pusieron esa grabación, que me causó mucha conmoción, de saber que mis superiores me estaban persiguiendo", recuerda Villamizar.

Aunque la funcionara podría regresar a su cargo en 2018, teme represalias y sostiene que la rama judicial es como una “cosa nostra donde hay que tapar para proteger el nombre de la rama”.

Vea, además:

Exalcalde de Cota, Juan David Balcero y su hijo aceptaron cargos por...