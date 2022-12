Misterio ronda muerte de actriz luego de someterse a cirugía estética

Sandra Viviana Brand, de 30 años, quien falleció en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá por complicaciones originadas por un tratamiento estético en sus glúteos.

Así lo confirmó el subgerente del hospital, el doctor Gerardo Cano, quien manifestó que la actriz llegó el pasado martes "con una dificultad respiratoria aguda".

Y agregó que "ese cuadro generó que tuviera que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Se aplicaron todos los medicamentos y tratamientos pero falleció por un tromboembolismo pulmonar".

Cano explicó que la paciente tenía un antecedente de una cirugía plástica, "un mal procedimiento puede generar pequeños proyectiles que se desprenden de una parte del cuerpo y llegan a los pulmones para tapar los vasos sanguíneos", dijo.

El médico añadió que la sustancia que le inyectaron a la actriz en los glúteos por ahora es muy difícil de identificar pero descartó que pudiera ser ácido hialurónico, sustancia que es utilizada para otros procedimientos estéticos.

"Es difícil que haya sido ácido hialurónico porque es una sustancia que cada centímetro cuesta entre 800.000 o 900 mil pesos, es demasiado costosa", dijo.

Por otra parte, Carolina Coll, amiga de Sandra reconoció hoy que sabía que la actriz se había hecho un procedimiento para levantar sus glúteos pero no supo en dónde o con quién.

"Yo sé que Sandra se había realizado un procedimiento para levantar sus glúteos, pero no sabemos qué se inyectó, no sabemos qué fue lo que le pasó realmente, ni sabemos si se lo hizo en un centro de estética, o en una clínica clandestina, en un apartamento, en una casa", comento Coll a Noticias Caracol.

El cuerpo de la actriz que deja tres hijos, será trasladado a Cali, y luego a su pueblo natal Cerrito, Valle, donde será sepultada.

Las autoridades por su parte adelantan la investigación correspondiente para aclarar los hechos y dar con el paradero de los responsables de la muerte de la modelo.