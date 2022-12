Misteriosa desaparición de mujer supuestamente embarazada y a punto de dar a luz

Angustiado se encuentra Fredy Morales por la desaparición de su pareja sentimental, Yeimy Yuliana Guevara Rosas., quien, según él, está embarazada y lo respalda con una fotografía.

Asegura que la joven desapareció cuando le faltaban escasas tres horas para dar a luz a su bebé. "Ella me dijo que se sentía un poquito mal, que iba a caminar un poquito porque le dolía el estómago”.

Mientras Fredy preparaba todo para llevarla a un hospital, recibió el misterioso mensaje en el que ella le manifiesta que de lo último que se acuerda fue del contacto con una mujer. “Anoche tuve el bebé”, es tal vez la frase que más inquieta a Fredy.

El caso es más confuso al indagar sobre la historia clínica de la mujer. Según un hospital local, no tiene registro de controles por embarazo. No obstante, las autoridades realizan operativos para hallar a la desaparecida.