Mocoa y sus muertos: a una madre la sepultaron con un hijo que no era el suyo

Ese niño era, en realidad, uno que daban por desaparecido. Su verdadero hijo estaba en otra tumba, señalado como NN. Una historia de lágrimas, difícil de creer.

Jerónimo y Steven murieron en la avalancha del 31 de marzo de 2017. Cuando iban a ser enterrados, sus cuerpos fueron intercambiaron.

El primero fue enterrado junto a Erica Salazar, quien también falleció aquella trágica noche. El segundo, fue sepultado como NN.

Jerónimo Calderón permaneció por meses en la lista de desaparecidos. Su familia recorrió diferentes albergues y Medicina Legal, y nunca supo nada de él.

Sin embargo, llegaron hasta una tumba marcada como NN, en el cementerio de Mocoa, pensando que estaba allí. Iniciaron, entonces, un proceso de identificación.

El cuerpo que encontraron, no obstante, correspondía a Steven Perdomo, que para la fecha de la tragedia tenía un año y medio.

“No sabíamos nada del niño y pues gracias a Dios, ya sabemos que lo tenemos en las manos”, asegura Jairo Calderón, abuelo de Jerónimo.

Steven fue enterrado como NN y su familia, sin saberlo, sepultó el cuerpo de Jerónimo junto a la mamá del primero.

“Fueron a mi casa a buscarme y resulta que el niño que teníamos allá no era el de nosotros. Es muy duro porque es remover nuevamente la tragedia”, afirma María Edilia Salazar, tía de Steven.

“Yo tenía claro que yo les entregué mi hijo y, después de un año, me entregan otro. Me salen con que el que yo enterré no era mi hijo”, afirma Jerson Perdomo, padre de Steven.

Las familias de los pequeños exhumaron los cuerpos que se encontraban en los cementerios de Mocoa y El Pepino. Ante esto, el comité de víctimas de la tragedia cuestionó los errores en el proceso de identificación de los fallecidos.

“Pasa un año y les dicen que no era su familiar porque se entregaron cuerpos equivocados. Lo que estamos viviendo es una revictimización del dolor de esas familias”, sostiene Laura Montoya, integrante del comité.

El cuerpo de Steven Perdomo ya se encuentra al lado de su mamá y el de Jerónimo Calderón fue sepultado en Mocoa.

