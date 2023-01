MOE recibió 31 denuncias de irregularidades durante elecciones en Cartagena

Campañas cerca del puesto de votación o transporte a electores con el logo de candidatos fueron algunas de las irregularidades.

En un comunicado, la Misión de Observación Electoral hizo un resumen de los reportes que recibió en las elecciones atípicas.

“En varios puestos de votación hubo campañas en el puesto o muy cerca de él, hasta los candidatos estaban ahí presentes haciendo campaña, lo cual no es permitido”, indicó Ana María González, directora de la MOE en La Heroica.

En el barrio San Francisco, muchos de sus habitantes aseguran que hubo transporte de votantes en vehículos que tenían logotipos de dos campañas. Sin embargo, estas personas no quisieron hacer la denuncia en cámara.

Otro reporte indica que la interrupción en el servicio de energía pudo haber perjudicado la votación.

“Durante una hora y media dos puestos de votación no tuvieron luz, lo cual podría haber afectado la biometría”, dice González.

El abogado Marcelo Tapias asegura que es importante que la MOE entregue ese informe a la fiscalía.

La MOE destacó como positivo el uso de biométricos en los 70 puestos de votación.