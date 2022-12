Molestia de Vargas Lleras, ¿mala reacción o provocación?

En el mundo político el tema del día en Colombia es la reacción de Germán Vargas Lleras, tras ser interrumpido varias veces durante un acto político en Arauca.

Noticias Caracol investigó quién fue la persona que sacó de casillas al candidato a vicepresidente en la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos. Tras las averiguaciones, queda en el aire la pregunta de si se trató de una provocación o una mala reacción.

El video se ha convertido en viral en redes sociales. Registra la discusión entre Germán Vargas Lleras y el ex diputado por Arauca, Juan Carlos Santamaría. Este último fue quien subió las imágenes a la red social YouTube.

El más duro contrapunteo ente Vargas Lleras y Santamaría se resume en el siguiente diálogo:

"Juan Carlos Santamaría: ¿Por qué nos robaron las regalías de Arauca?

Germán Vargas Lleras: Va a llegar al Casanare y Arauca, opera con creces, los recursos que se dejaron de percibir directamente. Los recursos... no es (...) No interrumpa le voy contestando".

Santamaría: ...la vivienda tampoco se ve.

Vargas: No me sabotee más la reunión.

Santamaría: Soy araucano y merezco respeto también.

Vargas: Yo merezco que me respete la reunión. Esto así con este gamín no se puede".

Noticias Caracol intentó comunicarse con el exdiputado pero prefirió no hablar sobre el tema, sin embargo horas antes, se refirió al episodio en la W Radio. "Yo simplemente le pregunto por qué se robaron las regalías y (Vargas Lleras) ahí en adelante se destapó en insultos", declaró Santamaría.

El enardecido contradictor de Vargas Lleras aseguró que no tiene nada que ver con el Centro Democrático, movimiento de Álvaro Uribe. Sin embargo, en horas de la tarde, el candidato a vicepresidente publicó fotos en Twitter, las cuales asegura comprueban la relación entre Santamaría y el expresidente colombiano.



El saboteador de nuestra reunión ayer en Arauca, resultó ser un ahijado de Uribe! pic.twitter.com/S4LgWp8lNi — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) Mayo 1, 2014

Este resultó ser el ciudadano desprevenido que ayer en Arauca intentó sabotear reunión de nuestra campaña! pic.twitter.com/3sQndO4297 — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) Mayo 1, 2014

Otra foto del ciudadano desprevenido que ayer intentó sabotearnos en Arauca! pic.twitter.com/opCE7cML0Z — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) Mayo 1, 2014

De otra parte, Noticias Caracol constató a través de la página de la Registraduria Nacional, que Juan Carlos Santamaria Martínez apareció en las pasadas elecciones como aspirante a la cámara de representantes por Arauca, militando en el Centro Democrático.