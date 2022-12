Momentos más difíciles en diálogos de paz ya pasaron: cardenal Salazar

"Los momentos más difíciles ya pasaron en la mesa de diálogos, eso nos invita al optimismo", sostuvo monseñor Rubén Salazar.

Las FARC y el Gobierno concluyeron el jueves, en La Habana, el séptimo ciclo de negociaciones de paz con el fin de alcanzar salidas políticas para acabar el conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de medio siglo.

Se prevé que ambas partes logren un acuerdo sobre el tema agrario, primer punto de los cincos de la agenda, en el nuevo ciclo que iniciará en abril.

Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez', dijo en una rueda de prensa que aunque no se ha logrado todavía un acuerdo definitivo sobre el asunto agrario "no hay ningún paso atrás" y se mantienen "avanzando con puntos de vista encontrados".

Por su parte, monseñor Salazar confirmó que el papa Francisco tiene pensado venir a Colombia. "No sé cuándo, tengo que ver mi agenda, cuenten con que voy a ir, no se cuándo, ni cómo", dijo el clérigo sobre el sumo pontífice.

Bogotá