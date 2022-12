Monasterio no puede hacer hostias para Semana Santa por falta de agua

En el municipio de La Ceja, oriente de Antioquia, un grupo de religiosas se ha visto afectado para la elaboración de hostias debido al desabastecimiento de agua.

Se trata de las hermanas Carmelitas del Monasterio de la vereda San Nicolás,

“No hemos podido seguir haciendo las hostias, que son tan necesarias ahora para la Semana Santa, por lo tanto le estamos rogando mucho al señor, que nos de mucha lluvia”, dijo la hermana Alba María de la Santísima Trinidad.

“En el momento de la comunión necesitamos las hostias, y más en las eucaristías de esta Semana Santa que participan tantas personas”, manifestó la hermana Liliana García.

Las hostias producidas en el claustro abastecen a las Diócesis de Sonsón y Rionegro.

Mónica Ardila, una habitante de La Ceja, pide la ayuda divina,

“Como no hay agua, las hermanitas no pueden hacer las hostias para Semana Santa. A ver si mi Dios nos manda un poquito de agua”, dijo.

Jeison Ceballos, otro habitante de ese municipio, dijo que “el hecho que no haya hostias en este tiempo de Semana Santa es un poco complejo”.

Sin embargo, el problema ya empezó a solucionarse, pues a las religiosas les asignaron un tanque de agua del cual podrán utilizar parte del líquido para la elaboración de la comunión.