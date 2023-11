Monseñor Luis José Rueda: "Al ELN se le acaba el tiempo, la gente comienza a sentir fastidio moral"

El pasado 30 de septiembre de 2023, el papa Francisco creó como cardenal de Colombia a monseñor Luis José Rueda. Luego de su llegada al país, habló con Noticias Caracol acerca de varios temas de interés nacional.

Noticias Caracol: ¿Qué significa haber sido designado por el papa como el undécimo cardenal que tiene Colombia?

Monseñor Luis José Rueda: “Por un lado, alegría y una sorpresa porque es la misericordia de Dios que es tan libre que no escoge a los mejores, sino a quien él quiere, y, por otro lado, la gran responsabilidad de amor por Colombia, por la Iglesia y por la evangelización en todo el mundo de la mano del santo padre”.

Noticias Caracol: ¿Cómo fue la experiencia de estar con el papa y recibir esta dignidad de ser cardenal?

Monseñor Luis José Rueda: "Es una emoción muy grande. Uno sabe que el papa es un ser humano como cualquiera de nosotros, que fue bautizado y que nació en una familia argentina. Él tiene una unción, una misión y una vocación con su ornamento blanco y el amor a toda la humanidad. Uno cuando se encuentra con el papa se emociona. Cuando él me ve, siempre me pregunta por Colombia. El santo padre me dijo ‘celebre con un tintico’”.

Noticias Caracol: ¿Qué reflexiones hubo en el sínodo que estuvo con el papa, que se puedan aplicar en la Iglesia en Colombia?

Monseñor Luis José Rueda: “El tema de la sinodalidad significa caminar juntos. Estar con la Iglesia de los cinco continentes, todas las razas, los asiáticos, los africanos, los europeos y nosotros los latinoamericanos. Yo creo que eso nos da un mensaje a todos de tener la capacidad de escucha, que nos permita valorar lo que el otro está diciendo”.

Por otra parte, el nuevo cardenal de Colombia habló de las negociaciones del gobierno del presidente Petro con las disidencias de las FARC y el ELN.

Noticias Caracol: ¿Cómo lee el papel de la Iglesia en las negociaciones con los grupos ilegales?

Monseñor Luis José Rueda: "En todos los escenarios con estos grupos que delinquen en Colombia, que hacen sufrir a la gente en los territorios con el secuestro, confinamiento, extorsión y narcotráfico, estamos hablando con ellos".

"No nos creemos los puros, los santos, sino que nos creemos los heridos por muchas situaciones, pero dispuestos a contribuir. Con el ELN hemos estado permanentemente, no solamente ahora, sino en todos los intentos de paz. Yo le diría al ELN que este es el momento, ya se le acaba el tiempo, ya la gente comienza a sentir fastidio moral de que no se cumpla. Es necesario un desarme ya”.

Noticias Caracol: El ELN dice que ellos necesitan financiarse y pide que se les pague por no delinquir.

Monseñor Luis José Rueda: Ese estilo de mensajes le hace daño al ELN. Es absolutamente impopular que con el erario público vayamos a sostener un grupo que está dedicado a hacer sufrir a los colombianos. Por lo tanto, lo que le debemos pedir a ellos es que se integren a la sociedad si aman a Colombia”.

Noticias Caracol: ¿No se está teniendo en cuenta la mano tendida que se le está ofreciendo al ELN y a las disidencias de las FARC, que en ambos casos se ve que no se respetan los acuerdos?

Monseñor Luis José Rueda: "Eso de que en un día presionan de una manera y que a través de un acto delincuencial quieren presionar, tengo que decir que es necesario que el Estado tome en serio las regiones. Cuando uno está de misionero en las distintas regiones del país, se da cuenta del abandono del Estado. Entonces ese es el caldo de cultivo y el escenario propicio que pretenden ser la solución con las armas y no con trabajo”.

Finalmente, monseñor Luis José Rueda les envió un mensaje a las familias colombianas: "Bendigo a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Afiancémonos en al esperanza, confiemos unos a otros y en el amor de Dios que nos acompaña”.