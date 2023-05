Monseñor Luis José Rueda dice que Colombia debe salir de la "cultura antivida, polarizante y tóxica”

Monseñor Luis José Rueda , arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal, en diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, hizo un llamado a la reconciliación para superar todas las expresiones de violencia en nuestro país.

“El Día Nacional de la Reconciliación, que lo venimos celebrando desde el año 2017, el 3 de mayo de cada año por ser el día de la exaltación de la Santa Cruz y la Santa Cruz es el lugar donde Cristo Jesús vivió la entrega amorosa por la humanidad para reconciliarnos con el padre, para sacarnos de la esclavitud del pecado y de la agresividad entre nosotros, es el signo del amor”, explicó.

Para monseñor Luis José Rueda, “hay varios signos de reconciliación que nosotros debemos trabajar”. El primero de ellos, “que las relaciones entre nosotros no caigan en ese ambiente de deshumanización, de intolerancia, de agresividad, de polarización tóxica”.

“Es necesario que nosotros amemos a Colombia con la realidad que tenemos, que no le tengamos miedo al momento que estamos viviendo, que amemos la realidad para que la podamos servir y transformar”, expresó.

Su mensaje a aquellos que viven la oración, pero no la practican en sus acciones, es que “la coherencia social tiene que basarse en la coherencia espiritual”.

“Si estamos orando, que la oración nos lleve a nuevas actitudes, de tal manera que la oración no puede convertirse en una evasión de la realidad, sino una oración metida dentro de la realidad, llena de esperanza, llena de autocrítica, para avanzar y con la capacidad de ver que la oración no es la que soluciona los problemas, sino que nos da la capacidad para que nosotros nos comprometamos en la solución de los problemas”, subrayó el líder de la Iglesia católica en Colombia.

Monseñor Luis José Rueda aseguró que en el país hay una cultura “antivida, polarizante y tóxica”, la cual atraviesa todos los ámbitos de la sociedad colombiana.

“Colombia necesita salir de una cultura antivida que tiene, de una cultura que es polarizante, que ha pasado de lo político a lo familiar, de lo familiar a lo cultural, de lo cultural a lo deportivo, y está invadiendo todos los espacios. Diríamos estamos cayendo en una anticultura de Colombia, tóxica, polarizante que debemos tomarla, reconocerla y decir quiero salir de ahí”, señaló.

Recientemente, todos los obispos de Colombia estuvieron en Roma con el papa Francisco. El sumo pontífice les pidió trabajar especialmente en la reconciliación.

“Fuimos todos en dos momentos, primero en cuaresma, y el otro grupo en Pascua. ¿Qué nos dijo el papa? No se cansen de trabajar por la reconciliación, por la vida del país y dijo: ‘Es que yo no entiendo por qué un país tan católico, sin embargo, no ha logrado dar los pasos hacia la paz’”.

En ese sentido, monseñor Luis José Rueda indicó que “tenemos que llegar a unos acuerdos sobre lo fundamental. Es necesario un acuerdo para superar todas las expresiones de violencia, pasar esa página, reconocer que somos los responsables, respetar la vida del ser humano”.