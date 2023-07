Monseñor Luis José Rueda, nuevo cardenal: “Es un reconocimiento a la iglesia de Colombia”

Colombia tiene nuevo cardenal, se trata de monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien fue elegido por el papa Francisco este domingo. Noticias Caracol dialogó con el arzobispo de Bogotá sobre este nombramiento, que se hará oficial en septiembre.

¿Cómo recibió este nombramiento?

Monseñor Luis José Rueda: “Es una noticia que sorprende, que asombra, pero yo vivo pensando que más que pensar en mí no debo pensar en mí, debo pensar es en la iglesia colombiana, en el pueblo colombiano, porque es un reconocimiento de la iglesia universal y en este caso del santo padre, el Papa Francisco, no a la persona de Luis José Rueda, que no es ni el más digno ni el más preparado ni el que estaba en la lista, sino que él libremente por misericordia de Dios nuestro padre me mira a mí. Es un reconocimiento a la iglesia de Colombia, es decir, al pueblo de Dios, a los bautizados, hombres mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. A los párrocos, a los seminaristas, a los obispos de Colombia, ese es el verdadero reconocimiento”.

¿Con esta designación, deja de ser arzobispo? ¿Qué significa para usted?

Monseñor Luis José Rueda: “Ser cardenal es ante todo una nueva misión, una misión al servicio del santo padre y pensando ya no en la iglesia colombiana solamente, en la iglesia latinoamericana, sino en la iglesia universal, es decir, tengo que ampliar los horizontes para entender lo que va pasando en la iglesia universal y poderle servir al papa”.

“¿Si voy a cambiar de lugar en la misión? No, sigo siendo el servidor aquí en la Arquidiócesis de Bogotá como arzobispo, con mis obispos auxiliares, con el presbiterio, con todo el pueblo de Dios esta ciudad. Aquí seguiré trabajando y es una forma de servirle desde nuestro territorio al que es sucesor de Pedro, que es el papa Francisco”.

¿Qué hará después de asumir como cardenal?

“Después del 30 de septiembre, cuando se celebra el consistorio en Roma, participaremos en esta celebración y ya el compromiso será estar según la responsabilidad que el santo padre me confiera. Los sucesores de Pedro siempre han buscado colaboradores en todos los continentes, este es un signo de la sinodalidad de la iglesia, todos los continentes están representados, todos los continentes tienen la posibilidad”.

“El papa siempre ha tenido en su corazón a la iglesia colombiana, esta es una expresión de que la iglesia colombiana es tenida en cuenta por el sucesor de Pedro”.