Monseñor Luis José Rueda viajó al Vaticano para ser nombrado como cardenal: ¿qué le pedirá al papa?

Viajó al Vaticano el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda, quien será nombrado como nuevo cardenal de Colombia. Noticias Caracol habló con él antes de su partida.

Noticias Caracol: Hoy es su último día aquí en Colombia siendo monseñor, ¿cuáles son esas expectativas que representa para un país como Colombia tener un cardenal?

Monseñor Luis José Rueda: Es un camino de todos los colombianos, yo me siento apoyado por todos ustedes y siento que quiero servir y entregar mi vida tan hermosa que Dios nos dio.

Noticias Caracol: ¿Usted considera que podría convertirse en papa?

Monseñor Luis José Rueda: No, tal vez no, pero sí tengo la gran responsabilidad de elegir el próximo papa. Si podemos participar en el consistorio, eso es una gran responsabilidad que es movida por el Espíritu Santo”.

El futuro cardenal destacó el apoyo y solidaridad de las personas que lo respaldan en Colombia.

“Siento el apoyo y la solidaridad de los pobres, de los hombres y mujeres que tienen tanta responsabilidad en el país. Yo les digo ‘cuando me felicita, conviértala (la felicitación) en oración porque yo necesito la oración'. Conozco que la oración de un pueblo tiene la fe en Jesucristo”, agregó.

Noticias Caracol: ¿Se va usted al Vaticano a pedirle al papa para que ore por Colombia?

Monseñor Luis José Rueda: Voy a pedirle al papa Francisco de manera muy especial que tenga en su corazón la posibilidad que, a través de la nunciatura apostólica, a través de los medios que tiene la Santa Sede, pueda unir a Colombia y superemos la polarización que es destructiva. ¿Para qué seguimos manteniendo las diferencias? Pasemos la página de la polarización y pongámonos a trabajar en unidad por un país distinto.

Cabe destacar que en una entrevista previa, monseñor Luis José Rueda compartió su sentir tras conocer la noticia de su nombramiento.

Noticias Caracol: ¿Cómo recibió este nombramiento?

Monseñor Luis José Rueda: Es una noticia que sorprende, que asombra, pero yo vivo pensando que, más que pensar en mí, no debo pensar en mí, debo pensar es en la iglesia colombiana, en el pueblo colombiano, porque es un reconocimiento de la iglesia universal y en este caso del santo padre, el papa Francisco, no a la persona de Luis José Rueda, que no es ni el más digno ni el más preparado ni el que estaba en la lista, sino que él libremente por misericordia de Dios nuestro padre me mira a mí. Es un reconocimiento a la iglesia de Colombia, es decir, al pueblo de Dios, a los bautizados, hombres mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. A los párrocos, a los seminaristas, a los obispos de Colombia, ese es el verdadero reconocimiento.