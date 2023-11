Monseñor Omar Alberto Sánchez sobre futuro en diálogos con ELN: el secuestro "debilita la confianza"

La Iglesia católica estuvo presente en la operación de liberación del papá del futbolista Luis Díaz. Noticias Caracol dialogó con monseñor Omar Alberto Sánchez, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, para conocer su punto de vista frente a los actos perpetrados por el ELN y qué espera de las negociaciones que este grupo armado continuará con el Gobierno nacional.



Noticias Caracol: ¿El secuestro de Luis Manuel Díaz, que además dejó en evidencia que el ELN sigue con ese delito a pesar de estar negociando la paz con el Gobierno y un cese al fuego, afecta la confianza frente a esa organización y su compromiso de paz?

Monseñor Omar Alberto Sánchez: “Este hecho el país lo celebra, quiere decir que Colombia sintoniza con la vida, la libertad y deplora toda acción que vaya contra la vida. Efectivamente, hay que contornar las mesas de negociación, los actores tienen que entender que se deben hacer creíbles y hechos como estos debilitan esa confianza. Se necesita que este hecho mismo, que ya genera crisis, lo volvamos a favor del proceso, a favor de avanzar con más velocidad y de profundizar el drama del secuestro, que parece una plaga que no terminamos de dominar”.

“Pienso que esta crisis tiene que volverse ganancia para todos y la mesa va a tener una oportunidad de adentrarse en este tema para encontrarle una salida dentro del marco de la negociación”.

Noticias Caracol: para recomponer esa confianza, ¿qué compromisos y acciones debe tener el ELN frente al país?

Monseñor Omar Alberto Sánchez: “La lectura que tiene que hacer el ELN al margen en las discusiones y en los elementos puntuales de ese ejercicio de negociación es tener el parámetro y el registro de lo que al país le duele, lo que la gente del común puede leer e interpretar. Si esa buena voluntad, si esa construcción de un país distinto no tiene gestos concretos dentro de estos procesos, la gente no va a blindar el proceso, no lo va a avalar y no vamos a generar una expectativa dentro de una sana esperanza”.

“Caminar en la dirección contraria y no tener en cuenta, digamos, la lectura que las personas hacen de estos hechos, violenta la vida de las comunidades".

Noticias Caracol: ¿La Iglesia apoya la búsqueda de recursos para financiar al ELN siempre que ese grupo asuma el compromiso de acabar con el secuestro?

Monseñor Omar Alberto Sánchez: “La Iglesia apoya todo lo que signifique transformar el país y que favorezca la vida y la libertad. Que sanemos estas grandes divisiones y estas rupturas sociales que tenemos a partir de gestos y de actitudes muy concretas. Todo lo que vaya en la dirección de la vida lo tiene que avalar la Iglesia por sus principios esenciales y, de consecuencia, entrar en los elementos muy puntuales estará en el camino de las negociaciones, pero, por supuesto, nosotros estamos al frente de una decisión de apoyar todo lo que conduzca a una salida que no termine por seguir quitando vidas en estos contextos donde efectivamente la vida va perdiendo cada vez más valor”.