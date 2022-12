‘Monstruo del Caribe’ se enfrenta a pena máxima de Colombia por homicidio de estudiante del Sena

Levith Rúa, enviado a prisión y señalado de cuatro casos de abuso sexual, fue imputado por feminicidio agravado, acceso carnal violento, homicidio y hurto.

La Fiscalía reveló que el expolicía, que no dijo una sola palabra durante la audiencia en Barranquilla, le ofreció un trabajo a Gabriela Romero a través de redes sociales.

“Dice textualmente, un amigo está necesitando una muchacha para que le cuide un niño de 7 años de edad medio tiempo; si estás interesada dime, o sino para decirle a otra persona”, indicó el fiscal.

En medio de la conversación, el expolicía, que podrá pagar hasta 60 años de cárcel, citó a la estudiante del Sena en un centro comercial del municipio de Soledad, en Atlántico, el 24 de noviembre, fecha en la que desapareció.

Los padres de la joven de 18 años descubrieron la conversación, la entregaron a las autoridades y la Fiscalía citó al sospechoso, quien dijo que sí se había encontrado con la mujer “a las 8:30 de la mañana, pero que cuando ella llegó no le gustó porque era muy flaca”.

Según el ente judicial, un informante ayudó a encontrar el cuerpo de Gabriela en una trocha del municipio de Malambo.

Mientras pagaba su condena a 10 años por la violación de una menor en Valledupar, el Inpec le concedió un permiso de 72 horas en enero pasado; durante este tiempo atacó brutalmente a una mujer en el municipio de Ponedera, en Atlántico.

Gabriela, cuyo cuerpo apareció la primera semana de diciembre en una trocha de Caracolí, cerca de Malambo, fue sepultada este viernes.

“¡Justicia!”, gritaban decenas de personas que acompañaron a la familia de la estudiante del Sena a la ceremonia.

“Un hombre que mató a mi hija y me la dejó en un monte, me la robó porque él me la robo”, dijo Luz Divina Cabarcas, madre de la joven asesinada, sobre el expolicía Rúa.

El expolicía fue enviado a la cárcel Modelo de Barranquilla.

