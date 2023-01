Montoya tendrá que decir si la orden la dio Santos o Uribe: madres de Soacha sobre falsos positivos

Por primera vez, las 19 mujeres fueron escuchadas en audiencia por la Justicia Especial de Paz.

Denunciaron que son más de 10.000 las ejecuciones extrajudiciales en el país y no ocultaron el dolor que cargan.

“Qué tiene que ver Soacha, no veo el sentido de que vivamos en un municipio y tuvieran que llevarse a nuestros hijos de nuestras casas, no eran delincuentes”, dijo, entre lágrimas, Gloria Astrid Martínez.

Además, las 19 madres de Soacha, víctimas de los falsos positivos, documentaron el asesinato de sus hijos y pidieron justicia.

“Mario Montoya tendrá que decirnos si está orden de cometer todos estos crímenes fue de Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa, o de Álvaro Uribe Vélez”, aseguró Jackeline Castillo, presidenta de la Fundación Madres Falsos Positivos.

Catalina Díaz, magistrada de la JEP, advirtió que no solo irán por los que dispararon.

Vea, además:

No nos sigan tomando del pelo: madres de Soacha exigen condena ejemplar por falsos positivos