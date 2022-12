“Moreno hacía por su cuenta sus cosas, yo no tenía conocimiento”: Luis Alfredo Ramos

El exgobernador de Antioquia señaló que “jamás ha entregado dinero para hacer cosas sucias” y cree que en su caso hay quienes quieren sacarlo de la campaña electoral.

El nombre del excongresista ha sido vinculado al escándalo de sobornos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para cambiar sentencias.

Ramos señaló que “no soy un hombre que haga fraude” y añadió “jamás ha entregado dineros para hacer cosas sucias”.

Sobre el exfiscal Luis Gustavo Moreno aseguró que “yo no conocía las relaciones del doctor Moreno. Por su cuenta hacía sus cosas, yo no tenía por qué tener conocimiento de eso”.

Indicó además que “al doctor Leonidas Bustos lo veía en las audiencias de la Corte”.

También cree que en su proceso “saldrá muy bien librado”.

El político cree que detrás de las acusaciones en su contra “hay intereses ocultos”. Y añadió que “hace cuatro años me sacaron de la candidatura a la Presidencia, ahora me también me quieren sacar”.