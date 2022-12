Mortandad de peces en el río Charte de Yopal por contaminación

Una mortandad de peces en el río Charte de Yopal, Casanare, prendió las alarmas de las autoridades ambientales. De acuerdo con las denuncias, la emergencia es producto de la mezcla de aguas putrefactas provenientes del caño Usivar.

Denuncias de la comunidad apuntan a que las aguas residuales no reciben tratamiento, por lo que terminan contaminando el afluente.

“Pudimos apreciar en los días pasados donde muchísimos murieron por la contaminación”, relató Nelson Forero, habitante de la zona.

El olor en el lugar es inaguantable, denuncia la comunidad. El personero de Yopal denuncia que la planta no está descontaminando las aguas sucias que produce la ciudad.

“La planta de tratamiento de agua residual prácticamente está arrojando los residuos de manera directa al afluente hídrico, situación que está lógicamente contaminando los ríos”, declaró el representante del Ministerio Público en la capital casanareña, Juan Manuel Nosa.

Los responsables de la planta aceptan que hay daños en los filtros de la maquinaria que procesa los líquidos.

En el municipio, el jefe de alcantarillado y planta de tratamiento cuestionada dio su versión. “Sin el trabajo de los filtros, obviamente las remociones no son las que se esperan. En este momento es claro que no estamos cumpliendo con la norma pero precisamente para esto se están trabajando las obras que actualmente están en ejecución”, indicó Fredy Alberto Vargas.

Por su parte, la Corporacion Ambiental de la Orinoquia ya conoce el problema y anunció sanciones. “Por ahora la corporación ha hecho unos sancionatorios y en espera de reflejar esos fallos para mostrarle a la comunidad”, comunicó la directora de la entidad, Martha Plazas Roa.

Según expertos ambientales, la contaminación generada al caño al rio es irreversible y solo con el arreglo de la planta de tratamiento podrá recuperarse la vida acuática. No obstante, para ello, tendrán que transcurrir muchos años.