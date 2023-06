Motín en clínica de rehabilitación en Caquetá: siete pacientes se dieron a la fuga

Pacientes de una clínica de salud mental y rehabilitación ubicada en Florencia, Caquetá , protagonizaron un motín en el interior de las instalaciones donde estaban siendo tratados. Cámaras de seguridad de la entidad grabaron el momento en que un grupo de jóvenes se juntaron y comenzaron a tomar elementos que les sirvieron como arma para destruir lo que encontraban a su paso.



Los hechos se presentaron dentro de la Clínica Luis Amigó Ferrer, en el barrio Bruselas de la ciudad, pasadas las 6:00 p. m. del pasado lunes, 19 de junio de 2023. Según un comunicado emitido por las directivas de la entidad y publicado a través de redes sociales, alrededor de 20 pacientes internados en la Unidad de Farmacodependencia estarían involucrados.

De acuerdo con las directivas, luego de amotinarse, los pacientes empezaron a ocasionar daños en la estructura de la clínica y destruyeron los elementos de las habitaciones, las cámaras de seguridad, baterías sanitarias, elementos de climatización y áreas comunes, valiéndose de objetos cortopunzantes como los tornillos de las camas, tablas de madera y demás cosas que les sirvieran de arma.

Aunque el personal asistencial y administrativo no sufrió daños físicos, estaban siendo amenazados con el objetivo de que dejaran salir a los pacientes de manera inmediata. Los demás internos, que no estaban relacionados con el motín, fueron tomados como rehenes para hacer cumplir las peticiones de los rebeldes.

De esta manera, luego de intentar un diálogo entre los involucrados, el personal médico y las autoridades, los directivos de la clínica tomaron la determinación de abrir las puertas para que aquellos pacientes que no habían logrado fugarse por un hueco que abrieron en el techo pudieran salir y así salvaguardar la integridad de las demás personas.

Por otro lado, se conoció que siete personas lograron fugarse por el techo, mientras que las otras personas amotinadas salieron por la puerta principal, con los rostros cubiertos con prendas para no ser identificados.

Una hora después del incidente, la profesional en psicología familiar de la institución procedió a comunicarse con la familia de los implicados para comentarles los actos de vandalismo protagonizados por los jóvenes, para que tuvieran información oficial sobre el hecho.

Los demás pacientes que resultaron afectados y que no participaron del motín tuvieron que ser reubicados en habitaciones de la Unidad Mental, de forma provisional. Por ahora, la clínica tomó la determinación de no recibir nuevos pacientes hasta que no se restauren los elementos que fueron destruidos.

Asimismo, indicaron que se tomarán las medidas legales, pertinentes y necesarias para que los pacientes involucrados respondan por sus actos vandálicos que quedaron captados en cámara.